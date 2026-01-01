Premium Mopp Kit Tasche SafeClip ErgoHandle 40 cm | Kärcher

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Bestellnummer: 9.212-008.0
Textilienfixierung
Taschen
Arbeitsbreite (cm)
40
Stielart
Teleskop
Material
Aluminium / PP / Gummi
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
1.4
Verpackungsgewicht (kg)
1.7
Abmessungen (L × B) (mm)
400 x 110
Abmessungen, verpackt (mm)
400 x 110 x 50
Ausrüstung
Anwendungsgebiete