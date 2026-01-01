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    Premium Mopp Kit Tasche SafeClip OneJet 40 cm | Kärcher

    Ein türkis-grauer Bodenwischer mit integriertem Sprühsystem und rechteckigem Wischkopf, vor weißem Hintergrund.

    Premium Mopp Kit Tasche SafeClip OneJet 40 cm

    Bestellnummer: 5.999-045.0

    • Sprüh-Moppsystem Taschenhalterung mit Clip, herausnehmbarer 660-ml-Tank
    • Einfache Klettanbringung
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