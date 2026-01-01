10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Premium Mopphalter Flex 40 cm | Kärcher

    Grauer Kärcher Wischmopkopf mit türkisfarbenen Elementen, frontal auf weißem Hintergrund.

    Premium Mopphalter Flex 40 cm

    Bestellnummer: 9.212-014.0

    • Uni-System-Halterung mit Blocksystem
    • Schnelles Anbringen und sicheres Abwerfen
    • Sprühmethode, Vorkonditionierungsmethode und Eimermethode
    Angebot anfordern