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    Premium Mopphalter Flex MultiLink 40 cm | Kärcher

    Grauer Kärcher Wischmopp mit türkisfarbenen Pads, Ansicht von oben.

    Premium Mopphalter Flex MultiLink 40 cm

    Bestellnummer: 9.212-112.0

    • Uni-System-Halterung mit Blocksystem, Schnellwechselhalter LAMPO
    • Schnelles Anbringen und sicheres Abwerfen
    • Eimermethode
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