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    Premium Mopphalter Klettsystem 30 cm | Kärcher

    Graue Kunststoffhalterungen mit türkisfarbenen Clips und runden Elementen, auf weißem Hintergrund.

    Premium Mopphalter Klettsystem 30 cm

    Bestellnummer: 6.999-350.0

    Halter mit Klettsystem, Moppclips, Blocksystem für 30 cm lange Moppbezüge mit Klettverschluss und um 360° drehbarem, beweglichem Gelenk für komfortable Reinigungseinsätze.
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