Premium Mopphalter Klettsystem 30 cm | Kärcher

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Bestellnummer: 6.999-350.0Halter mit Klettsystem, Moppclips, Blocksystem für 30 cm lange Moppbezüge mit Klettverschluss und um 360° drehbarem, beweglichem Gelenk für komfortable Reinigungseinsätze.
Programm
ADVANCED
Material
PP
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.2
Verpackungsgewicht (kg)
0.3
Abmessungen (L × B) (mm)
300 x 95
Abmessungen, verpackt (mm)
300 x 95 x 1600
Anwendungsgebiete