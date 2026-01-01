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    Premium Mopphalter Klettsystem 40 cm | Kärcher

    Graue und türkisfarbene Wischplatte mit zwei Halterungen, Vorder- und Rückansicht.

    Premium Mopphalter Klettsystem 40 cm

    Bestellnummer: 6.999-272.0

    • Kletthalterung mit Blocksystem
    • Einfache Klettanbringung
    • Sprühmethode und Vorkonditionierungsmethode
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