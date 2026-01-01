Premium Mopphalter Klettsystem 60 cm | Kärcher

Praktische Klettschienen machen die Befestigung der Padsohle 60 cm an diesem Staubwischgerät mit 60 Zentimeter Breite zu einem Kinderspiel. In Kombination mit Staubbindetüchern von Kärcher führt dies zu schnellen und gründlichen Ergebnissen bei der Trockenreinigung von Böden. Hinweis: Padsohle, Stiel und Staubbindetücher sind nicht Teil des Lieferumfangs.