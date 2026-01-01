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    Premium Mopphalter Klettsystem 60 cm | Kärcher

    Graue Kunststoffdüsen mit türkisfarbenen Schrauben und Anschlüssen, zwei Ansichten, Vorder- und Rückseite.

    Premium Mopphalter Klettsystem 60 cm

    Bestellnummer: 6.999-321.0

    Staubwischgerät Klett, 60 cm zur Verwendung mit passender Padsohle und Staubbindetüchern von Kärcher. Mit praktischem Klettschienen zur Befestigung der Padsohle 60 cm.
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