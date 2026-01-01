Premium Mopphalter Klettsystem 60 cm | Kärcher

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Bestellnummer: 6.999-321.0Staubwischgerät Klett, 60 cm zur Verwendung mit passender Padsohle und Staubbindetüchern von Kärcher. Mit praktischem Klettschienen zur Befestigung der Padsohle 60 cm.
Programm
STANDARD
Arbeitsbreite (cm)
60
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.4
Verpackungsgewicht (kg)
0.4
Abmessungen (L × B) (mm)
600 x 95
Abmessungen, verpackt (mm)
600 x 95 x 160
Anwendungsgebiete