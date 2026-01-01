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    Premium Mopphalter Klettsystem MultiLink 30 cm | Kärcher

    Grauer Bodenwischer mit türkisfarbenen Details, frontal von oben fotografiert.

    Premium Mopphalter Klettsystem MultiLink 30 cm

    Bestellnummer: 9.212-111.0

    MultiLink Kletthalter mit Tuch-Clips, inkl. MultiLink Adapter für ø 23 mm Stiele.
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