Premium Mopphalter Klettsystem MultiLink 30 cm | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 9.212-111.0MultiLink Kletthalter mit Tuch-Clips, inkl. MultiLink Adapter für ø 23 mm Stiele.
Programm
ADVANCED
Material
PP
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.3
Verpackungsgewicht (kg)
0.3
Abmessungen (L × B) (mm)
224 x 80
Abmessungen, verpackt (mm)
224 x 80 x 230
Ausrüstung
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete