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    Premium Mopphalter Tasche SafeClip ErgoFrame 40 cm | Kärcher

    Grauer Kärcher Wischmophalter mit türkisfarbenen Elementen, Ansicht von oben.

    Premium Mopphalter Tasche SafeClip ErgoFrame 40 cm

    Bestellnummer: 9.212-141.0

    • Taschenhalterung mit Clip u. Blocksystem, patentierter, gelenkschonender Halter
    • Einfaches Anbringen und sicheres Abwerfen
    • Vorkonditionierungsmethode
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