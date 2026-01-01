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    Premium Mopphalter Tasche SafeClip MultiLink 40 cm | Kärcher

    Grauer Kärcher Bodenwischer mit türkisfarbenen Elementen, Ansicht von oben.

    Premium Mopphalter Tasche SafeClip MultiLink 40 cm

    Bestellnummer: 9.212-109.0

    • Taschenhalterung mit Clip und Blocksystem, Schnellwechselhalter LAMPO
    • Einfaches Anbringen und sicheres Abwerfen
    • Vorkonditionierungsmethode
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