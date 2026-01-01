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    Premium Schaber Safe Grip MultiLink 10 x 23 cm | Kärcher

    Grauer und türkisfarbener Schaber mit scharfer Klinge und ergonomischem Griff, freigestellt auf weißem Hintergrund.

    Premium Schaber Safe Grip MultiLink 10 x 23 cm

    Bestellnummer: 6.999-126.0

    Kleiner Schaber aus Metall von Kärcher. Mit Klinge, Schutzkappe und Kurzhandgriff. Ersatzklingen erhältlich, zum Einsatz mit Aluminium-Teleskopstiel geeignet.
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