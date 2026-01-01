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    Premium Staubmopphalter Lamello 60 cm | Kärcher

    Zwei rechteckige Bürstenaufsätze mit grauen und türkisfarbenen Elementen, nebeneinander liegend.

    Premium Staubmopphalter Lamello 60 cm

    Bestellnummer: 6.999-152.0

    Sterilisierbarer Halter mit Gummilippen (60 cm) und Quick-Verschluss. Zur Verwendung mit staubbindenden Einwegtüchern bei der Trockenreinigung. Sehr einfach sauber zu halten.
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