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    PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81 | Kärcher

    Gelber Kanister mit Kärcher-Logo, enthält alkalischen Reiniger RM B1, Etikett zeigt Anwendungsszenen.

    PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81

    Bestellnummer: 6.295-557.0

    Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. NTA-frei.
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