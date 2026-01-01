PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.295-555.0Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. NTA-frei.
Gebindegröße (l)
2.5
Verpackungseinheit (Stück)
4
pH-Wert
12
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
120 x 120 x 280
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete