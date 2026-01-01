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    PressurePro Aktivreiniger, neutral RM 55 | Kärcher

    Schwarze Kärcher PressurePro Reinigungsmittelflasche mit gelbem Deckel und Etikett, 2,5 Liter.

    PressurePro Aktivreiniger, neutral RM 55

    Bestellnummer: 6.295-579.0

    Universeller Aktivreiniger für Hochdruckreiniger zur Beseitigung von Fett-, Öl- und Emissionsverschmutzungen und Insektenrückständen auf Fassaden und empfindlichen Oberflächen.
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