PressurePro Aktivreiniger, sauer RM 25 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.295-421.0Saures Hochdruck-Grundreinigungsmittel für den Sanitärbereich und die Lebensmittelindustrie. Entfernt Ablagerungen und Beläge von Kalk, Rost, Bier- und Milchstein sowie Fette und Eiweiße.
Gebindegröße (l)
200
Verpackungseinheit (Stück)
1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
225
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete