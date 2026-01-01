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    PressurePro Aktivreiniger, sauer RM 25 | Kärcher

    Schwarze Kärcher PressurePro Reinigungsmittelflasche mit gelbem Deckel und Etikett, das Produktinformationen zeigt.

    PressurePro Aktivreiniger, sauer RM 25

    Bestellnummer: 6.295-588.0

    Saures Hochdruck-Grundreinigungsmittel für den Sanitärbereich und die Lebensmittelindustrie. Entfernt Ablagerungen und Beläge von Kalk, Rost, Bier- und Milchstein sowie Fette und Eiweiße.
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