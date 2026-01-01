PressurePro Einweichmittel, alkalisch RM 92 Agri | Kärcher

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Bestellnummer: 6.295-656.0Das Einweichmittel löst angetrockneten Dung und senkt so Reinigungszeit und Wasserverbrauch. Korrosionsinhibitoren schonen die Stalleinrichtung. Ideal für Ställe und Melkstände.
Gebindegröße (l)
10
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
13
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
13.2
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete