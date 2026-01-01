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    PressurePro Einweichmittel, alkalisch RM 92 Agri | Kärcher

    Kärcher RM 92 Agri Reinigungsmittel in einem transparenten Kanister mit weißem Verschluss, Etikett mit Produktinformationen.

    PressurePro Einweichmittel, alkalisch RM 92 Agri

    Bestellnummer: 6.295-656.0

    Das Einweichmittel löst angetrockneten Dung und senkt so Reinigungszeit und Wasserverbrauch. Korrosionsinhibitoren schonen die Stalleinrichtung. Ideal für Ställe und Melkstände.
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