PressurePro Entwachser RM 36 | Kärcher

Zur optimalen Vorbereitung von Lackier-, Grundier- und Beschichtungsarbeiten geeigneter PressurePro Entwachser RM 36 von Kärcher. Der Reiniger auf Lösungsmittelbasis entfernt bei geringer Dosierung zuverlässig Wachskonservierungsmittel, Schutzwachsfilme sowie Fette, Öle, Schmierstoffe, Harz, mineralische Verschmutzungen und Klebstoffe. Frei von Halogenkohlenwasserstoffen, leicht abzuspülen und perfekt mit Hochdruckreinigern anzuwenden, ist der PressurePro Entwachser RM 36 ideal zum Einsatz in Industrie, Gewerbe und Handwerk geeignet.