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    PressurePro Entwachser RM 36 | Kärcher

    Silberner Kanister mit rotem Verschluss, Etikett zeigt Kärcher RM 36 Reinigungsmittel.

    PressurePro Entwachser RM 36

    Bestellnummer: 6.295-423.0

    Entkonservierungsmittel, löst materialschonend Schutzwachsfilme und Fettrückstände von Lackoberflächen. Sehr gut mit Hochdruckreinigern zu verwenden und frei von Halogenkohlenwasserstoffen.
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