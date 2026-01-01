PressurePro Entwachser RM 36 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.295-423.0Entkonservierungsmittel, löst materialschonend Schutzwachsfilme und Fettrückstände von Lackoberflächen. Sehr gut mit Hochdruckreinigern zu verwenden und frei von Halogenkohlenwasserstoffen.
Gebindegröße (l)
20
Verpackungseinheit (Stück)
1
Gewicht (kg)
16
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
18.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
255 x 230 x 400
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete