PressurePro Fassadenreiniger, Gel RM 43 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.295-447.0Kraftvoller Fassadenreiniger mit Gelformel. Entfernt Ruß-, Öl-, Fett- und Umweltverschmutzungen. Geeignet für Stein-, Klinker-, Rauputz-, Kunststoff-, Holz- und Glasfassaden.
Gebindegröße (l)
20
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
14
Gewicht (kg)
23.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
24
Abmessungen (L × B × H) (mm)
260 x 230 x 420
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete