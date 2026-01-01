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    PressurePro Fassadenreiniger, Gel RM 43 | Kärcher

    Kärcher RM 43 Reinigungsmittel in einem transparenten Kanister mit Etikett und Produktinformationen.

    PressurePro Fassadenreiniger, Gel RM 43

    Bestellnummer: 6.295-447.0

    Kraftvoller Fassadenreiniger mit Gelformel. Entfernt Ruß-, Öl-, Fett- und Umweltverschmutzungen. Geeignet für Stein-, Klinker-, Rauputz-, Kunststoff-, Holz- und Glasfassaden.
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