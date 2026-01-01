PressurePro Fassadenreiniger, Gel RM 43 | Kärcher

Die Gelkonsistenz des Fassadenreinigers haftet gut an vielerlei Fassadenarten, wie Stein-, Klinker-, Rauputz-, Kunststoff-, Holz- und Glasfassaden. Die regelmäßige Reinigung ist essentiell für den Werterhalt Ihrer Fassaden. Dabei werden Ruß-, Öl-, Fett- und Umweltverschmutzungen schnell und mühelos entfernt. Der PressurePro Fassadenreiniger RM 43 funktioniert perfekt mit der Kärcher Systemlösung zur Fassadenreinigung, bestehend aus Teleskopstangen und Walzenbürste. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.kaercher.com/de/professional/hochdruckreiniger/fassadenreinigung-de.html