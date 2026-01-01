PressurePro Fett- und Eiweißlöser RM 731 | Kärcher

Überzeugt bei der manuellen und maschinellen Reinigung - schonend, schnell und effektiv: Der "PressurePro Fett- und Eiweißlöser RM 731" entfernt tierische und pflanzliche Fett- sowie Eiweißrückständen auf Edelstahl, Kunststoff, Fliesen von Fußböden, Oberflächen, Kühlräume sowie Maschinen und Geräten (z.B. Grill- und Räucherspieße, Dunstabzüge, Transportbänder etc.). Damit ist der Reiniger besonders geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe, Fleischerein, Metzgereien, Großküchen und Bäckereien. Der Reiniger ist frei von Duft- und Farbstoffen, rückstandsfrei abwaschbar und bei allen Temperaturen einsetzbar.