PressurePro Heißwachs RM 41 | Kärcher

Das transparente Sprühwachs mit einem hohen Anteil an natürlichem Canaubawachs bildet einen geschlossenen, löslichen Wachsfilm und schützt alle korrosionsgefährdeten Metallteile für bis zu 12 Monate vor Rost, Korrosion und sonstigen Witterungsverhältnissen. Idealer Überwinterungs- und Langzeitschutz für Halden- und stillgelegte Fahrzeuge, Maschinen und Geräte aller Art. Insbesondere geeignet für Traktoren, Landmaschinen, Pflüge, Anhänger sowie für den Fuhrpark der Winterdienst-Streufahrzeuge, Kommunalmaschinen. Ebenfalls einsetzbar bei Maschinentransporten und bei Zwischenlagerung von Metallteilen. Weitere Vorteile sind eine reduzierte Wiederanschmutzung, die Verwendung mit allen Wasserhärten und die hohe Konzentration und Ergiebigkeit des Mittels.