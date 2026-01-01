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    PressurePro Heißwachs RM 41 | Kärcher

    Kärcher RM 41 Reinigungsmittelkanister mit Etikett und Gefahrensymbol, 10 Liter Fassungsvermögen.

    PressurePro Heißwachs RM 41

    Bestellnummer: 6.295-153.0

    Konservierungs- und Lackpflegemittel für Fahrzeuge und Maschinen mit einem hohen Anteil an natürlichem Carnaubawachs. Erzeugt eine hochglänzende Oberfläche und langanhaltenden Schutz.
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