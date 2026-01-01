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    PressurePro Intensiv-Grundreiniger RM 750 | Kärcher

    Blauer Kunststofffass mit Kärcher RM 750 Etikett, stehend auf weißem Hintergrund.

    PressurePro Intensiv-Grundreiniger RM 750

    Bestellnummer: 6.295-540.0

    Der kraftvolle Grundreiniger entfernt gründlich hartnäckigste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Ruß, Blut- und Eiweißverschmutzungen. Schaumarm eingestellt und daher auch zur maschinellen Bodenreinigung geeignet.
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