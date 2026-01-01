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    PressurePro Kalklösesäure RM 101 | Kärcher

    Kärcher RM 101 Reinigungsmittelkanister, weißer Deckel, Etikett mit Produktinformationen und Bild eines Schlauchs.

    PressurePro Kalklösesäure RM 101

    Bestellnummer: 6.295-398.0

    Entkalkungsmittel auf Salzsäurebasis, speziell für Heizschlangen in Hochdruckreinigern. Löst selbst hartnäckigste Kalk- und Reinigungsmittelrückstände und schützt gleichzeitig vor Korrosion.