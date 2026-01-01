PressurePro Natürlicher Aktivreiniger, alkalisch RM 82N | Kärcher

Vielseitig zur Beseitigung von Ölen, Fetten und organischen Verschmutzungen mit Hochdruckreinigern einsetzbarer, Natürlicher Aktivreiniger RM 82N von Kärcher. Gelistet in der Betriebsmittelliste für die ökologische Produktion in Deutschland (FiBL), basiert der alkalische Reiniger zu über 99 Prozent auf natürlichen Inhaltsstoffen. Die enthaltenden Tenside werden unter anderem aus Weizenkleie und Mais gewonnen und sind vollständig biologisch abbaubar. Ob in der (Bio-)Landwirtschaft oder im Transportgewerbe, ob in der Lebensmittelindustrie, auf Baustellen oder in Werkstätten – überall, wo Maschinen, Fahrzeuge, Traktoren, Kisten, Fässer, Kühlräume, Böden oder auch Planen und Transportbänder zu reinigen sind, überzeugt der nachhaltige und natürliche Aktivreiniger mit höchster Reinigungskraft. Dabei ist er frei von Silikonen, Duft- und Farbstoffen, abscheiderfreundlich und äußerst materialschonend – dank enthaltenem Korrosionsschutz auch bei Metallen und lackierten Flächen. Dazu entwickelt PressurePro Natürlicher Aktivreiniger, alkalisch RM 82N bereits bei niedrigen Wassertemperaturen eine hohe Reinigungskraft und ist mit Heißwasser-Hochdruckreinigern bei bis zu 90 °C einsetzbar.