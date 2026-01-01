Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    PressurePro Natürlicher Aktivreiniger, alkalisch RM 82N | Kärcher

    Kärcher Reinigungsmittel RM 82N in einem weißen Kanister mit Etikett und Produktinformationen.

    PressurePro Natürlicher Aktivreiniger, alkalisch RM 82N

    Bestellnummer: 6.296-195.0

    Natürlicher, alkalischer Aktivreiniger auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Extrem reinigungsstark und sowohl zum Einsatz mit Kaltwasser- als auch Heißwasser-Hochdruckreinigern geeignet.
    Angebot anfordern