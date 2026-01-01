PressurePro Natürlicher Aktivreiniger, alkalisch RM 82N | Kärcher

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Bestellnummer: 6.296-195.0Natürlicher, alkalischer Aktivreiniger auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Extrem reinigungsstark und sowohl zum Einsatz mit Kaltwasser- als auch Heißwasser-Hochdruckreinigern geeignet.
Gebindegröße (l)
10
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
11
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
11.2
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete