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    PressurePro Natürlicher Aktivreiniger, alkalisch RM 82N | Kärcher

    Kärcher Reinigungsmittelkanister RM 832N, 20 Liter, mit Etikett und grüner Umweltkennzeichnung.

    PressurePro Natürlicher Aktivreiniger, alkalisch RM 82N

    Bestellnummer: 6.296-196.0

    Natürlicher, alkalischer Aktivreiniger auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Extrem reinigungsstark und sowohl zum Einsatz mit Kaltwasser- als auch Heißwasser-Hochdruckreinigern geeignet.
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