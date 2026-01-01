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    PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31 | Kärcher

    Gelber Kanister mit Kärcher RM 31 Reinigungsmittel, Etikett mit Produktinformationen und Bild.

    PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31

    Bestellnummer: 6.295-069.0

    Hochkonzentriertes Hochdruck-Grundreinigungsmittel. Beseitigt in allen Temperaturbereichen äußerst effektiv stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Ruß oder Rauchharz.
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