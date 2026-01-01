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    PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31 eco!efficiency | Kärcher

    Gelber Kanister mit Kärcher RM 31 Reinigungskonzentrat, Etikett mit Produktinformationen und Anwendungshinweisen.

    PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31 eco!efficiency

    Bestellnummer: 6.295-647.0

    Hochkonzentriertes Hochdruck-Grundreinigungsmittel mit spezieller eco!efficiency-Formulierung. Beseitigt äußerst effektiv stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Ruß und Rauchharz.
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