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    PressurePro Phosphatiermittel RM 48 | Kärcher

    Kärcher Kanister mit RM 48 Reinigungsmittel, weiß, mit Etikett und Produktinformationen.

    PressurePro Phosphatiermittel RM 48

    Bestellnummer: 6.295-219.0

    Entfetten und Phosphatieren in einem Arbeitsgang. Erzeugt einen temporären Korrosionsschutz und bietet eine gute Lackhaftgrundlage. Verarbeitet erzeugt es blaugelbe Eisenphosphatschichten.
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