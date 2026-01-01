PressurePro Phosphatiermittel RM 48 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.295-219.0Entfetten und Phosphatieren in einem Arbeitsgang. Erzeugt einen temporären Korrosionsschutz und bietet eine gute Lackhaftgrundlage. Verarbeitet erzeugt es blaugelbe Eisenphosphatschichten.
Gebindegröße (l)
20
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
2
Gewicht (kg)
23.7
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
24.4
Abmessungen (L × B × H) (mm)
260 x 237 x 430
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Gesetzliche Gewährleistung
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete