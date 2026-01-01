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    PressurePro Schaumreiniger, alkalisch RM 58 | Kärcher

    Kärcher Reinigungsmittel RM 58 in einem transparenten Kanister mit gelber Flüssigkeit und Etikett.

    PressurePro Schaumreiniger, alkalisch RM 58

    Bestellnummer: 6.295-100.0

    Entfernt die hartnäckigsten Öl-, Fett- und eiweißhaltigen Verschmutzungen sowie Lebensmittelrückstände von Fliesen, Kacheln und aus Containern. Lange Kontaktzeiten durch Schaumteppich.
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