PressurePro Schaumreiniger, alkalisch RM 91 Agri | Kärcher

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Bestellnummer: 6.295-654.0Der Schaumreiniger bietet hervorragende Fettlöseeigenschaften und entfernt organisches Material wie Dung und Schmutz mühelos. Ideal zur Reinigung von Geflügel-, Schweine- und Rinderställen sowie im Melkstand.
Gebindegröße (l)
10
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
13
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
11.2
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete