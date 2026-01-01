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    PressurePro Schaumreiniger, neutral RM 57 | Kärcher

    Kärcher RM 57 Reinigungsmittelkanister, blau-weiß, mit Etikett und Produktinformationen.

    PressurePro Schaumreiniger, neutral RM 57

    Bestellnummer: 6.295-178.0

    Materialschonendes, neutrales Schaumreinigungsmittel für Öl-, Fett- und Eiweißverschmutzungen. Der stabile Schaumteppich erhöht die Reinigungswirkung und lässt sich gut abspülen.
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