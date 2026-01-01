PressurePro Solarreiniger RM 99 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.295-798.0Hocheffizientes, materialschonendes und biologisch abbaubares Reinigungsmittel zur rückstandslosen und streifenfreien Reinigung von Solar- und Photovoltaikanlagen sowie von Glasflächen.
Gebindegröße (l)
10
pH-Wert
9
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
10.3
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete