10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    PressurePro Systempflege Advance 2 RM 111 | Kärcher

    Gelber Kärcher Maschinenreiniger RM 111, 1-Liter-Flasche mit schwarzem Verschluss und Etikett mit Produktinformationen.

    PressurePro Systempflege Advance 2 RM 111

    Bestellnummer: 6.295-629.0

    Systempflege zum effektiven Schutz der Heizschlange und wasserführenden Teile von Heißwasser-Hochdruckreinigern vor Kalkablagerungen bei hartem Wasser und Korrosion bei weichem Wasser.
    Angebot anfordern