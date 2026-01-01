PressurePro Systempflege Advance 2 RM 111 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.295-629.0Systempflege zum effektiven Schutz der Heizschlange und wasserführenden Teile von Heißwasser-Hochdruckreinigern vor Kalkablagerungen bei hartem Wasser und Korrosion bei weichem Wasser.
Gebindegröße (l)
1
Verpackungseinheit (Stück)
6
pH-Wert
12
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.3
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete