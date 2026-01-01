PressurePro Systempflege Advance 2 RM 111 | Kärcher

Kalkablagerungen bei zu hartem Wasser und Korrosion bei zu weichem Wasser sind die natürlichen Feinde von Heißwasser-Hochdruckreinigern. Die PressurePro Systempflege Advance 2 RM 111 von Kärcher bietet maximalen Schutz vor Schwarzwasser und Kalkablagerungen in der Heizschlange (bis 150 °C) und schützt dazu alle wasserführenden Teile effektiv vor Korrosion. Pumpenpflegeadditive sorgen zusätzlich für eine kontinuierliche Schmierung und Pflege der Hochdruckpumpe. Das Pflegemittel, das speziell für die Verwendung in HDS-Geräten mit Systempflege-Adaption entwickelt wurde, hilft so, die Lebensdauer wichtiger Komponenten deutlich zu verlängern, Lochfraß zu verhindern und Wartungskosten zu reduzieren. Die praktische Advance-Flasche ist direkt am Gerät anwendbar und ermöglicht den schnellen und unkomplizierten Einsatz.