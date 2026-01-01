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    PressurePro Systempflege RM 110 | Kärcher

    Blauer Kunststofffass mit Kärcher-Logo und Etikett für RM 110 Reinigungsmittel. Fass steht auf weißem Hintergrund.

    PressurePro Systempflege RM 110

    Bestellnummer: 6.295-305.0

    Zum Schutz vor Kalkablagerungen im Heizschlangensystem (bis 150 °C) von Heißwasser-Hochdruckreinigern. Ideal geeignet bei der Verwendung mittelharten bis harten Wassers.
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