PressurePro Systempflege RM 110 | Kärcher

10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 6.295-305.0Zum Schutz vor Kalkablagerungen im Heizschlangensystem (bis 150 °C) von Heißwasser-Hochdruckreinigern. Ideal geeignet bei der Verwendung mittelharten bis harten Wassers.
Gebindegröße (l)
200
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
9
Gewicht (kg)
203.4
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
218.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
580 x 580 x 970
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Anwendungsgebiete