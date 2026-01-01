10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    ProLite Flex Kit | Kärcher

    Kärcher Wischmopp-Set mit grauem Eimer, Moppkopf, gestreiftem Moppbezug und zerlegtem Stiel auf weißem Hintergrund.

    ProLite Flex Kit

    Bestellnummer: 9.212-089.0

    • Einfacheimer-Set 14l mit Presse
    • Patentiertes System für passgenaues, effizientes Auswringen und Stielbefestigung
    • Modularer Stiel 140 cm, Flex-Halter 35 cm mit Soft Band Mopp
    Angebot anfordern