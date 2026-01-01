Pumpsprühflasche | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
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Bestellnummer: 6.394-409.0Die 1-Liter-Pumpsprühflasche – inklusive Pumpe und Druckbehälter – ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.
Gewicht ohne Zubehör (kg)
0.6
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
195 x 140 x 310
Gesetzliche Gewährleistung