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    Pumpsprühflasche | Kärcher

    Gelber Kärcher Drucksprüher mit schwarzem Griff und Pumpmechanismus, rote Sicherheitsventilabdeckung, auf weißem Hintergrund.

    Pumpsprühflasche

    Bestellnummer: 6.394-409.0

    Die 1-Liter-Pumpsprühflasche – inklusive Pumpe und Druckbehälter – ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.