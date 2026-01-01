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    Sprühextraktionsgerät Puzzi 10/1 | Kärcher

    Kärcher Teppichreiniger mit grauem Gehäuse, gelben Akzenten und transparentem Sprühkopf, auf weißem Hintergrund.

    Sprühextraktionsgerät

    Puzzi 10/1

    Bestellnummer: 1.100-130.0