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    Sprühextraktionsgerät Puzzi 10/2 Adv | Kärcher

    Kärcher Teppichreiniger mit grauem Gehäuse, gelben Akzenten und transparentem Wasserbehälter.

    Sprühextraktionsgerät

    Puzzi 10/2 Adv

    Bestellnummer: 1.193-120.0

    • 10-l-Frischwasserbehälter, exzellentes Reinigungsergebnis von Teppich, kraftvoll
    • Leistungsstarke Motortechnik, doppelte Pumpenleistung, PW-Anschluss
    • Teppichbodendüse 240 mm, Sprüh-/Saugschlauch 2,5 m