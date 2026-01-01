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    Akku-Sprühextraktionsgerät Puzzi 2/1 Bp | Kärcher

    Kärcher Akku-Teppichreiniger mit transparentem Wasserbehälter und flexiblem Saugschlauch.

    Akku-Sprühextraktionsgerät

    Puzzi 2/1 Bp

    Bestellnummer: 1.101-750.0

    • 2-l-Frischwasserbehälter, exzellentes Reinigungsergebnis von Textilien, kompakt
    • Akkugerät 36 V, leistungsstarke Pumpen- und Motortechnik
    • Polsterdüse kurz und ergonomisch, Sprüh-/Saugschlauch 1,9 m