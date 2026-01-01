Akku-Sprühextraktionsgerät Puzzi 2/1 Bp | Kärcher

Robust, langlebig, leistungsstark und kabellos flexibel: unser Akku-Waschsauger Puzzi 2/1 Bp. Mit diesem mobilen Akku-Sprühextraktionsgerät, das gleichzeitig als Waschsauger, Spotter und Fleckensauger dient, können Sie ganz einfach frische oder angetrocknete Flecken von Textilien wie Polsterstühlen, Sofa, Fahrzeugsitzen und vielem mehr entfernen. Das Puzzi 2/1 Bp beseitigt mit hervorragender Rücksaugleistung alle Flecken im Handumdrehen und sorgt damit für kurze Trocknungszeiten. Dank seiner kompakten Bauweise, seines geringen Gewichts und des ergonomischen Tragegriffs kann das Gerät problemlos mit nur einer Hand transportiert werden. Für beste Ergebnisse bei der Fleckentfernung wird die Reinigungslösung unter Druck tief in die Textilfasern eingesprüht und zusammen mit dem gelösten Schmutz wieder abgesaugt. Serienmäßig mitgeliefert werden: Polsterdüse, Sprüh-/Saugschlauch, separate Behälter für Frisch- und Schmutzwasser und integrierte Zubehöraufbewahrung. Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung, dass bei dieser Geräteversion der kraftvolle 36 V Kärcher Battery Power+-Akku sowie das zugehörige Schnellladegerät separat zu bestellen sind.

Hervorragende Reinigungsleistung Exzellente Reinigung mit eindeutigem Vorher-nachher-Effekt. Sehr gute Rücksaugleistung durch hohen Unterdruck. Äußerst feines und gleichmäßiges Sprühbild der Polsterdüse. Kompaktes Design und hohe Mobilität Ideal auch für enge oder schwer zugängliche Stellen. Kabellose Bewegungsfreiheit und flexibler Einsatz. Dank kompakter Form überall verstaubar. Professional-Qualität: besonders robust und langlebig Effiziente Turbine mit einer Lebensdauer von 1000 Stunden. Sehr robuste und unempfindliche Membranpumpe. Kompakte, extra kurze und strapazierfähige Polsterdüse. Volle Flexibilität: Kärcher 36-Volt-Plattform Kompatibel: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-Akkus. Praktische Anzeige der Restlaufzeit direkt am Akku. Schneller, einfacher Wechsel des leistungsstarken Akkus. Besonders anwenderfreundliches Bedienkonzept Praktischer Drehschalter zum Ein-/Ausschalten. Ergonomische Polsterdüse mit nur einem Finger bedienbar. Schnelles Befüllen und Entleeren der Behälter. Ergonomische und extra kurze Polsterdüse Robust und für enge Einsatzbereiche wie Fahrzeuginnenraum. Hervorragendes Sprühbild bei reduziertem Wasserverbrauch. Ergonomisches Design mit komfortablem 2-Komponenten-Griff. Einfacher Transport Mit ergonomischem Tragegriff für erhöhten Komfort. Einhändiger Transport über Absätze und Treppenstufen. Mobilität: z. B. Fahrzeuginnenreinigung oder Ferienhaus. Entnehmbare Behälter Frischwasser- und Schmutzwasserbehälter leicht entnehmbar. Schnelles Befüllen mit Wasser dank Quick & Easy-Verschluss. Einfaches Entleeren und Reinigen des Schmutzwasserbehälters. Integrierte Zubehöraufbewahrung Befestigung mittels eines starken Gummibands und Haken. Verlustfreier Transport von Saugschlauch und Polsterdüse. Einfaches Verstauen des Geräts inklusive Zubehör. Optional: passendes Reinigungsmittel erhältlich Gemäß Anleitung mit Frischwasser in den Behälter einfüllen. Hervorragende Fleckentfernung auf Polstern und Textilien. Extrahierte Reinigungslösung wird mit Schmutz eingesaugt.