Sprühextraktionsgerät Puzzi 30/4 E | Kärcher

Das leistungsfähige Sprühextraktionsgerät Puzzi 30/4 E ist mit nur 66 dB(A) der leiseste Nasssauger seiner Klasse. Das Gerät ist mit einem 30-Liter-Frischwassertank versehen und ermöglicht unterbrechungsfreies Reinigen auf großen Flächen. Dank integrierter Steckdose für PW 30/1 lässt sich die Flächenleistung noch steigern. Das praktische Uprightkonzept gewährleistet ergonomisches und platzsparendes Arbeiten trotz großer Volumina. Das Gerät verfügt über integrierte Heizelemente zur optionalen Beheizung des Frischwassertanks. So kann das Frischwasser auf einem gleichbleibenden Temperaturniveau gehalten werden – für erstklassige Reinigungsergebnisse.

Extrem leise Nur 66 dB(A). Großes Tankvolumen Reinigung großer Flächen. Langlebig und wirtschaftlich Mit robustem Edelstahlbehälter und vor Stößen und Schlägen schützendem Bumper. 5-in-1-Multifunktionalität: ein Gerät, zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Bauweise und Schutzvorkehrungen für hohe Wirtschaftlichkeit und Langlebigkeit. Steckdose für PW 30 Erhöhung der Flächenleistung und mechanische Bearbeitung des Flors. Entnehmbarer Frischwasserbehälter mit Tragegriff 4 Liter Fassungsvermögen mit Markierung zur maximalen Befüllmenge. Flaches Design ermöglicht schnelles und einfaches Befüllen, auch am Waschbecken. Ergonomischer Tragegriff für einen mühelosen Transport. Entnehmbarer Schmutzwassertank Zum Entleeren kann der Behälter herausgenommen werden. Praktischer 2-in-1-Behälter Robuster Schmutzbehälter aus Edelstahl mit 20 Liter Fassungsvermögen. Komfortables und einfaches Entleeren des Schmutzbehälters. Integrierte Zubehöraufbewahrung zur einfachen und sicheren Mitnahme. Große Transporträder Zur Tiefenreinigung von Teppichen und Polstern mittels Sprühextraktion. Zum Nass-/Trockensaugen von Schmutz und Flüssigkeiten geeignet. Gebläse- und Trocknungsfunktion für Polster und Teppiche. Hohe Anwendersicherheit bei Reinigung und Transport Das geringe Gewicht erlaubt auch den einhändigen Transport über Treppenstufen. Dank stabiler Lenk- und Laufrollen besonders wendig und kippsicher. Auch längere Arbeitsintervalle sind ermüdungsfrei möglich. Motorschutzfilter Schützt den Motor vor Schmutzpartikeln. Verhindert das Eindringen von Schaum in den Motor. Ausgelegt zur Sprühextraktion sowie zum Nasssaugen. Nachhaltiger, waschbarer Filterkorb Filterkorb gefertigt aus Tri-Laminat-Vliesstoff (SMS-Material). Waschbares, langlebiges und damit besonders nachhaltiges Material. Trockensaugen ohne Einsatz einer zusätzlichen Filtertüte. Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang Mit Polsterdüse, Bodendüse und Düsenverlängerung zum Sprühextrahieren. Mit Bodendüse (mit Gummilippe) sowie Fugendüse zum Nass-/Trockensaugen. Filterkorb und Bodendüse (Bürsteneinsatz für Hartflächen) zum Trockensaugen. Optional erhältlich: reißfeste Vliesfiltertüte Gefertigt aus besonders reißfestem Vliesmaterial. Optimale Saugleistung und hoher Staubrückhaltegrad. Ideal geeignet zum Trockensaugen von textilen Flächen oder Hartböden.