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    Sprühextraktionsgerät Puzzi 30/4 E | Kärcher

    Kärcher Teppichreiniger mit grauem Gehäuse, gelben Akzenten und transparentem Reinigungskopf auf Rollen.

    Sprühextraktionsgerät

    Puzzi 30/4 E

    Bestellnummer: 1.101-122.0

    • 30-l-Frischwasserbehälter, exzellentes Reinigungsergebnis von Textilflächen
    • Ergonomisches Uprightkonzept, PW-Anschluss, optionale Frischwassertankbeheizung
    • Teppichbodendüse 350 mm, Sprüh-/Saugschlauch 4 m, Adapter und Behälter RM
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