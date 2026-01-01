Sprühextraktionsgerät Puzzi 30/4 | Kärcher

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Sprühextraktionsgerät
Bestellnummer: 1.101-120.0
Max. Flächenleistung (m²/h)
60 - 75
Luftmenge (l/s)
74
Vakuum (mbar / kPa)
254 / 25.4
Sprühmenge (l/min)
3
Sprühdruck (bar)
4
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
30 / 15
Leistung Turbine (W)
1200
Leistung Pumpe (W)
70
Spannung (V)
220 - 240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Kabellänge (m)
15
Farbe
Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör (kg)
26
Abmessungen (L × B × H) (mm)
580 x 460 x 930
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen