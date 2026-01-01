Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Sprühextraktionsgerät Puzzi 8/1 C | Kärcher

    Kärcher Teppichreiniger mit transparentem Wassertank und Schlauch, graues Gehäuse, gelbe Bedienelemente.

    Sprühextraktionsgerät

    Puzzi 8/1 C

    Bestellnummer: 1.100-225.0