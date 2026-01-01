10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Sprühextraktionsgerät Puzzi 8/1 Go!Further | Kärcher

    Kärcher Waschsauger mit Schlauch und Düse, daneben eine Flasche Reinigungsmittel auf gelbem Hintergrund.

    Sprühextraktionsgerät

    Puzzi 8/1 Go!Further

    Bestellnummer: 1.100-249.0

    • Limitiertes schwarzes Sprühextraktionsgerät mit 44 % recyceltem Kunststoff¹⁾
    • Leistungsstarke Pumpen- und Motortechnik, entnehmbarer 2-in-1-Behälter
    • Polsterdüse kurz und ergonomisch, Sprüh-/Saugschlauch 2,5 m, 1 l RM 764N OA
    ¹⁾
    Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.