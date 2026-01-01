Sprühextraktionsgerät Puzzi 8/1 | Kärcher

Robust, langlebig, effizient: Der Waschsauger Puzzi 8/1 von Kärcher überzeugt bei der Polsterreinigung und Fleckentfernung auf textilen Flächen mit herausragenden und hygienischen Reinigungsergebnissen und hoher Wirtschaftlichkeit. Dabei sprüht das kompakte Sprühextraktionsgerät die Reinigungslösung tief in die Textilfasern ein und saugt diese anschließend inklusive des gelösten Schmutzes wieder ab. Diese sehr gute Rücksaugleistung sorgt dazu auch für eine schnelle Trocknung und Wiederbegehbarkeit der textilen Flächen – ideal für die hohen Ansprüche von Reinigungsprofis im Hotel- und Gaststättengewerbe oder in der Fahrzeuginnenreinigung. Dazu passt auch die serienmäßige, extra kurze Polsterdüse zur komfortablen, ergonomischen Reinigung von engen Bereichen. Dank seines sehr geringen Gewichts und des ergonomischen Tragegriffs ist der Waschsauger problemlos einhändig zu transportieren. Große, per Hand oder Fuß bedienbare Drucktasten erhöhen dazu den Anwenderkomfort. Zur besseren Sicht auf die Schmutzflotte sind der Gerätedeckel sowie die Handdüse transparent gehalten.

Hervorragende Reinigungsleistung Perfekte Tiefenreinigung textiler Oberflächen. Schnelle Trocknung und Wiederbegehbarkeit dank sehr guter Rücksaugleistung. Exzellentes Reinigungsergebnis mit sichtbarem Vorher-Nachher-Effekt. Ergonomische und extra kurze Polsterdüse Mit nur einem Finger bedienbare Griff- und Druckschalter. Praktische Knaufform ermöglicht unterschiedliche Haltepositionen. Rotes Düsenmundstück sorgt für effizienten Wasserverbrauch. Geringes Gewicht und kompaktes, robustes Design Müheloser, auch einhändiger Transport über Absätze und Treppenstufen. Ermöglicht lange, ermüdungsfreie Arbeitsintervalle. Lange Lebensdauer sorgt für hohe Wirtschaftlichkeit. Entnehmbarer, smarter 2-in-1-Behälter Schnelles und einfaches Befüllen des Frischwassertanks. Komfortables und einfaches Entleeren des Schmutzwassers. Quickstart-Illustration für einfachste Bedienung. Einfache Bedienung durch 2 große Drucktasten Kein lästiges Bücken: Das Gerät lässt sich schnell und einfach mit dem Fuß ein- und ausschalten. Schnelle 1-Schritt-Methode: kombiniertes Sprühen und Saugen in einem Vorgang. 2-Schritt-Methode: Fasern einsprühen und einwirken lassen – danach absaugen. Große Hinterräder und flexible 360°-Lenkrollen Einfache Manövrierbarkeit auch auf unebenen Flächen. Besonders wendig und beim Reinigen flexibel zu handhaben. Klappbarer Kabelhaken Zur sicheren Aufbewahrung des Netzkabels. Praktisch und kabelschonend. Das Gerät lässt sich einfach und komfortabel transportieren und verstauen. Große offene Frischwasser-Einfüllöffnung Bequemes, sicheres und schnelles Befüllen mit Frischwasser. Gut sichtbarer Maximal-Level-Indikator. Beim Hinterherziehen oder Zurückstoßen des Geräts kein Überschwappen. Integrierte Aufbewahrung für Polsterdüse Dank Clipkonstruktion ist die Polsterdüse jederzeit griffbereit. Verlustsichere Aufbewahrung auch während des Transports.