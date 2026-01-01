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    Sprühextraktionsgerät Puzzi 8/1 | Kärcher

    Kärcher Sprühextraktionsgerät in Grau und Gelb mit transparentem Wassertank, schwarzem Schlauch und Handdüse auf weißem Hintergrund.

    Sprühextraktionsgerät

    Puzzi 8/1

    Bestellnummer: 1.100-240.0

    • 8-l-Frischwasserbehälter, exzellentes Reinigungsergebnis von Textilien, robust
    • Leistungsstarke Pumpen- und Motortechnik, entnehmbarer 2-in-1-Behälter
    • Polsterdüse kurz und ergonomisch, Sprüh-/Saugschlauch 2,5 m