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    Akku-Sprühextraktionsgerät Puzzi 9/1 Bp Adv | Kärcher

    Kärcher Teppichreiniger mit transparentem Tank, gelben Bedienelementen und zwei Düsenaufsätzen.

    Akku-Sprühextraktionsgerät

    Puzzi 9/1 Bp Adv

    Bestellnummer: 1.101-702.0

    • 9-l-Frischwasserbehälter, exzellentes Reinigungsergebnis von Textilien, robust
    • Akkugerät 36 V, robuste Membranpumpe, entnehmbarer 2-in-1-Behälter
    • Teppichbodendüse 240 mm, Polsterdüse zum Einstecken, Sprüh-/Saugschlauch 2,5 m
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