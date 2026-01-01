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    Akku-Sprühextraktionsgerät Puzzi 9/1 Bp Pack | Kärcher

    Kärcher Teppichreiniger mit transparentem Wassertank, schwarzem Schlauch und gelben Bedienelementen auf weißem Hintergrund.

    Akku-Sprühextraktionsgerät

    Puzzi 9/1 Bp Pack

    Bestellnummer: 1.101-701.0