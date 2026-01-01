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    Sprühextraktionsgerät PW 30/1 Power-Waschkopf für Puzzi 10/2 | Kärcher

    Kärcher Teppichreinigungsgerät mit langem, gebogenem Griff und grauem Gehäuse auf weißem Hintergrund.

    Sprühextraktionsgerät

    PW 30/1 Power-Waschkopf für Puzzi 10/2

    Bestellnummer: 1.913-102.0

    • Power-Waschkopf PW für Puzzi 30/1 steigert Flächenleistung bis zu 35 %
    • Motorgetriebene, rotierende Bürste für intensiveres Reinigungsresultat
    • Bürstenwalze