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    Nutzfahrzeugwaschanlage RBS 6012 | Kärcher

    Kärcher SB-Waschanlage mit gelbem Bürstenkopf und Steuerpanel, montiert auf Rollen.

    Nutzfahrzeugwaschanlage

    RBS 6012

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.826-205.0

    • Für kleine Fuhrparks
    • Einfaches Positionieren und Rangieren
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