Nutzfahrzeugwaschanlage RBS 6012 | Kärcher

Besitzer kleinerer Fuhrparks mit bis zu 15 Nutzfahrzeugen profitieren vom einfachen Handling und gleichzeitig sehr effizienten Reinigungsergebnissen unserer manuell betriebenen Einbürsten-Nutzfahrzeug-Waschanlage RBS 6012 mit 3~/400-V/50-Hz-Stromanschluss, doppelt gelagerter Bürstenwelle und stabilem, geschweißten Aluminiumrahmen. Die Bürstenwelle wird von einem Antriebsmotor mit selbststraffender Kette angetrieben, während 2 im Bürstenrahmen der Maschine integrierte Düsenrohre die Bewässerung der Bürste aus Halbschalensegmenten mit profilierten Polyethylenborsten sicherstellen. Die RBS 6012 verfügt über 4 leichtdrehende Laufräder, die ein müheloses Rangieren und Positionieren am Fahrzeug ermöglichen. Dabei sind problemlos auch Fahrzeugkonturen mit einer Neigung von bis zu 10° erfassbar. Die Konstruktion der Anlage ist dank hochwertiger Komponenten wie dem Stellrad aus Edelstahl oder dem Spritzschutz aus speziellem Polyestermaterial absolut korrosionsbeständig, weiche Distanzgummirollen am Rahmen gewährleisten jederzeit die nötige Distanz zum Fahrzeug. Seiten, Front und Heck von Bussen, Lkws oder auch Sattelzügen werden so schnell, effizient und schonend gereinigt.

Stellrad Ermöglicht vertikale Konturerfassung und Schrägstelleinrichtung. Fahrzeugfronten mit Winkeln von bis zu 10° werden problemlos erreicht. Reinigungsmitteldosierung Reinigungsmittel bei Bedarf über Dosierpumpe zumischbar. Bedien- und Sicherheitsgriff Bürstenrotation unterstützt den Bediener beim Vorwärtsbewegen der Anlage. Wird der Griff losgelassen, stoppt die Bürstenrotation. Leichte Aluminiumkonstruktion Sehr widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse. Halbschalenverkleidung schützt den Bediener zuverlässig vor Spritzwasser. Vier Laufräder und 2 Spurräder Ausgezeichnete Manövrierbarkeit und sicherer Stand. Hohe Spurtreue während der Fahrzeugwäsche.