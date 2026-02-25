Professional Boden Reinigungs- und Pflegemittel | Kärcher

Forschung und Entwicklung gewinnen an Bedeutung, denn die Ansprüche und Anforderungen steigen, nicht nur an die Geräte und Maschinen, sondern an das Gesamtpaket. Wie kann die volle Leistung abgerufen und gleichzeitig die Umwelt noch mehr entlastet werden? Wie können die Kosten gesenkt werden, ohne an Leistung oder Qualität zu verlieren? Fragen, auf die Kärcher mit Fachleuten aus den verschiedensten Bereichen der Technik und Chemie die bestmögliche Antwort sucht. Fachübergreifend und auch in enger Zusammenarbeit mit Zulieferern und professionellen Anwendern.

Unsere Experten analysieren jede Art von Schmutz auf allen Oberflächen, damit dieser professionell gelöst, aufgenommen und entsorgt werden kann. Was wir entwickeln, entsteht von Anfang an in ganzheitlichem Denken und im wörtlichen Sinn systematisch. Und komplett bei Kärcher. Die hohe Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Kärcher Reinigungsmittel ist das Ergebnis von über 30 Jahren Forschung und Entwicklung in unseren eigenen Labors. Als weltweit führender Hersteller von Reinigungsgeräten haben wir frühzeitig den Weg zum Systemanbieter beschritten und verfügen heute über Know-how und Technologien, die Maßstäbe setzen.