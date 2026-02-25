Professional Boden Reinigungs- und Pflegemittel | Kärcher

10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Schnell und besser reinigen bei wenig Energieverbrauch, geringe Abwasserbelastung durch Mineralölrückstände: Viele Vorteile sprechen für Kärcher Reinigungs- und Pflegemittel - geeignet für Industrie, Handwerk und den Lebensmittelbereich.
Sicherheitshinweise für den Umgang mit chemischen Substanzen finden Sie hier:
Das alkalische Hochdruckreinigungsmittel von Kärcher basiert auf nachwachsenden Rohstoffen. Die pflanzlichen Tenside sind vollständig biologisch abbaubar. PressurePro Natürlicher Aktivreiniger RM 82N reinigt genauso stark wie das konventionelle Pendant. Seine hohen Umweltstandards beweist unter anderem die Zulassung für Reinigungsaufgaben in der biozertifizierten Landwirtschaft.
Der FloorPro Multi Reiniger ist das neue Multitalent für harte und elastische Böden und Oberflächen aller Art. Dieser Unterhaltsreiniger für maschinelle und manuelle Reinigung setzt neue Maßstäbe: hochnetzend und extrem niedrig in der Dosierung.
Öle, Fette, Ruß und Eiweiße: Der Floor Pro Industriereiniger RM 69 reinigt selbst hartnäckigste Bodenverschmutzungen problemlos. Egal, ob sie manuell oder maschinell reinigen – die Kombination aus unseren Kärcher Profi-Geräten und dem Floor Pro Industriereiniger RM 69 sorgt in jedem Fall für optimale Reinigungsergebnisse. Jetzt mit neuer Rezeptur – für mehr Leistung und mehr Sicherheit bei höchster Zuverlässigkeit!
Höchste Reinigungskraft und langanhaltender Schutz für alle Teppiche und Polster: Die perfekt auf die Kärcher Geräte abgestimmten CarpetPro Reinigungs- und Pflegemittel. Von der Fleckenentfernung über die Zwischen- und Grundreinigung bis hin zur Imprägnierung – stark gegen Schmutz, schonend zur Faser. Die patentierte Reinigungstechnologie iCapsol spart Zeit bei Reinigung und Trocknung.
Reinigungsprofis wissen, worauf es bei der Reinigung wirklich ankommt: auf Wirksamkeit und Pflege bei gleichzeitiger Schonung von Mensch, Maschine und Umwelt. Und natürlich auf die Sicherheit der Anwender.
Genau so wichtige Faktoren sind die Zeit und die Ergiebigkeit. Diese Vorteile effizient zu vereinen, setzt ein perfekt abgestimmtes System aus Reinigungsgerät, Reinigungsmitteln und Zubehör voraus. Das Kärcher System. Professioneller Service inklusive. Vom Weltmarktführer.
Wenn ein guter Grund den Ausschlag für eine Entscheidung geben kann, dann sind 10 gute Gründe nichts anderes als die Gewissheit, die richtige Entscheidung zu treffen.
Kärcher Reinigungs- und Pflegemittel sind genau so vielfältig und so leistungsfähig wie die Geräte und Maschinen, in denen sie zum Einsatz kommen – denn sie werden speziell für den Einsatz mit Kärcher Reinigungsgeräten entwickelt. Nur so kann die Leistungsfähigkeit des Systems aus Maschine und Reinigungsmittel voll ausgeschöpft werden. Dies hat Kärcher früh erkannt und konsequent auf eigene Forschung und Entwicklung gesetzt. Sie ist die Grundlage unseres Erfolgs und der Kern unseres Denkens und Handelns.
Forschung und Entwicklung gewinnen an Bedeutung, denn die Ansprüche und Anforderungen steigen, nicht nur an die Geräte und Maschinen, sondern an das Gesamtpaket. Wie kann die volle Leistung abgerufen und gleichzeitig die Umwelt noch mehr entlastet werden? Wie können die Kosten gesenkt werden, ohne an Leistung oder Qualität zu verlieren? Fragen, auf die Kärcher mit Fachleuten aus den verschiedensten Bereichen der Technik und Chemie die bestmögliche Antwort sucht. Fachübergreifend und auch in enger Zusammenarbeit mit Zulieferern und professionellen Anwendern.
Unsere Experten analysieren jede Art von Schmutz auf allen Oberflächen, damit dieser professionell gelöst, aufgenommen und entsorgt werden kann. Was wir entwickeln, entsteht von Anfang an in ganzheitlichem Denken und im wörtlichen Sinn systematisch. Und komplett bei Kärcher. Die hohe Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Kärcher Reinigungsmittel ist das Ergebnis von über 30 Jahren Forschung und Entwicklung in unseren eigenen Labors. Als weltweit führender Hersteller von Reinigungsgeräten haben wir frühzeitig den Weg zum Systemanbieter beschritten und verfügen heute über Know-how und Technologien, die Maßstäbe setzen.
Als Systemanbieter von Reinigungslösungen entwickelt Kärcher nicht nur eigene Reinigungsmittelrezepturen für die Verwendung in Kärcher Reinigungsgeräten sondern produziert diese Reinigungsprodukte auch selbst. Die eigene Produktion von Reinigungsmitteln ist ein zentraler Punkt, um unseren Kunden Produkte mit gleich bleibend hoher Qualität und bester Lieferfähigkeit bereitstellen zu können und gleichzeitig die Umwelt durch unnötige Transporte zu entlasten.
Die Idee des Systemanbieters erstreckt sich nicht nur auf die Bereitstellung von Reinigungsgeräten, sondern auch auf die Entwicklung und Produktion der Reinigungsmittel. Durch eigene Produktions- und Abfüllanlagen sind wir in der Lage, einen dauerhaften Einfluss auf die Produktion der Kärcher Reinigungsmittel zu gewährleisten und somit die gewohnt hohe Qualität sicherzustellen. Der Einsatz modernster Misch- und Abfüllanlagen garantiert eine kontinuierlich überzeugende Reinigungsleistung unserer Produkte. Auch eine dauerhafte Verfügbarkeit und Lieferbereitschaft der Produkte wird dadurch garantiert.
In der hochflexiblen Anlage können aus 25.000 l Mischkesseln 0,5 l Flaschen bis hin zu 20.000 l Tankzügen zeitnah und sehr wirtschaftlich abgefüllt werden. Durch kurze Reaktionszeiten in der Produktion sind die Produkte jederzeit auf dem neuesten Stand der Technik. Durch die Produktion in eigenen, hochmodernen Anlagen und Lagerung am Produktionsort liefert Kärcher einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz. Unnötige Transporte entfallen und die Ware wird direkt vom Produktionsort in alle Welt ausgeliefert.
Die manuelle Reinigung ist nach wie vor eine zentrale Aufgabe in der Gebäudereinigung. Reinigungsmittel für die tägliche Unterhaltsreinigung zählen somit zum wichtigsten Handwerkszeug in der Gebäudereinigung. Dabei sind die Ansprüche an die Reinigungsmittel je nach Reinigungssystem stark unterschiedlich. Ob Eimerreinigung oder Sprühreinigung – Kärcher bietet immer das Mittel der Wahl: als gebrauchsfertige Lösungen oder als Hochkonzentrate mit entsprechenden Dosierhilfen.
Ein modernes Reinigungsmittel muss eine gute Reinigungsleistung haben, selbstverständlich. Damit alleine sind hohe und höchste Ansprüche jedoch nicht mehr zu erfüllen. Mit entscheidende Faktoren sind angenehmer Duft, zeitgemäße Umweltverträglichkeit und gute Handhabung, sprich Ergonomie der Flaschen. Und die einfache, zuverlässige Dosierbarkeit von Konzentraten. Kärcher Reinigungsmittel bieten dies alles auf professionellem Niveau. Die Verantwortung für die Umwelt ist bei Kärcher in der Firmenphilosophie fest verankert. Im Produktbereich Reinigungsmittel wird in eigenen Laboren und der eigenen Produktion konsequent an innovativen Reinigungsmitteln gearbeitet. Konzentrate sind eine Möglichkeit, Verpackung und Transportaufwand erheblich zu reduzieren. Fortschrittliche Rezepturen verbessern die Wirksamkeit bei gleichzeitiger Entlastung der Umwelt über alle Stufen, von der Produktion bis in die Kläranlage. Bereits heute übertreffen Kärcher Reinigungsmittel die gesetzlich vorgeschriebene biologische Abbaubarkeit von Tensiden. Kärcher manuelle Reinigungsmittel tragen selbst dazu bei die LEED IEQ 3.3 Credits zu erfüllen.